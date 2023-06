Persona 3 Reload: gran parte del team di P5 Royal sta lavorando al gioco

"Persona 3 Reload è il remake di cui avevamo bisogno?". Gran parte dell'utenza videoludica si è posta la seguente domanda dopo che Atlus, in occasione della Summer Game Fest, ha annunciato ufficialmente l'esistenza di questo progetto e di Persona 5 Tactica, che segna un momento importante per la saga anche se mancano ancora diversi mesi.

Nel frattempo, però, l'Atlus Team ha rilasciato nuove informazioni nel corso dell'ultimo periodo, parlando della fase produttiva del gioco: nel dettaglio, Kazuhisa Wada ha affermato che parte del team di Persona 5 Royal lavorerà all'attesissimo Remake. Il tutto è stato comunicato nel corso di un'intervista ai microfoni di 4gamer. Grazie all'ausilio di Google Traduttore per la conversione dal giapponese all'inglese, sappiamo che "Alcune persone hanno iniziato a lavorare verso la fine dello sviluppo di P5R, ma dopo la fine di P5R, quasi tutti sono entrati a far parte del team di sviluppo di P3R".

"P-STUDIO si sviluppa con un nuovo motore di gioco ed è anche il primo progetto di questa portata ad essere rilasciato simultaneamente in tutto il mondo. In questo senso, si tratta di un remake di un'opera importante che ha reso la serie di Persona ciò che è oggi, e di una nuova sfida per lo sviluppo della serie di Persona in futuro". Intanto, il recente special trailer che mostra Persona 3 Reload in azione ci dà un ulteriore assaggio dell'incredibile prodotto in uscita nel corso del 2024, segnando un momento fondamentale per i fan di Persona.