Persona 3 Reload: guida completa a tutte le romance del remake

Non sapete come trovare una fidanzata nel nuovo Persona 3 Reload? Niente paura, poiché abbiamo preparato per voi una guida completa al sistema delle romance per il remake del terzo capitolo della celebre serie Atlus.

Come funzionano le romance

Questa meccanica di Persona 3 Reload è davvero semplice e ruota intorno a due requisiti: affinché possiate dare il via ad una relazione con uno dei personaggi disponibili occorre aver raggiunto uno specifico livello del Social Link e poi trascorrerci del tempo insieme. Passo dopo passo, il legame con quel personaggio diverrà sempre più forte, a patto però che si scelgano le risposte più adatte durante i dialoghi.

Tutte le possibili romance

Ecco di seguito l'elenco completo delle possibili romance di Persona 3 Reload e i requisiti di ciascuna di esse:

Fuuka

Questa studentessa della Gekkoukan High si può incontrare a partire dal 19 giugno, fuori ai bagni del secondo piano della scuola superiore. Fuuka è disponibile il lunedì, il venerdì e la domenica. Per quel che riguarda invece i requisiti, occorre aver raggiunto il grado di Coraggio massimo e aver dato il via al Social Link Fortuna.

Mitsuru



Dal 21 novembre è possibile imbattersi in Mitsuru all'entrata del Faculty Office. Questo personaggio è disponibile il martedì, il giovedì ed il sabato. Parlando di requisiti, per poter intraprendere una relazione con Mitsuru occorre aver raggiunto il più alto grado dell'accademia.

Yukari

A partire dal 25 luglio c'è poi Yukari, situata nell'aula 2F e disponibile il lunedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica. Prima di poter uscire con questa ragazza dovrete raggiungere il più alto grado di carisma.

Chihiro

Potrete provare a conquistare Chihiro dal 28 maggio, giorno in cui la troverete nella stanza per le riunioni degli studenti. Questa giovane studentessa sarà disponibile il martedì, il giovedì e il sabato. L'unico requisito per poter uscire con lei è quello di parlarle per tre volte, potrete poi uscirci insieme dal Grado 5.

Yuko

Per poter uscire con Yuko dovrete attendere invece il 28 aprile: da quel momento la troverete fuori alla classe 2F e sarà possibile interagire con lei il mercoledì ed il sabato. Per conquistarla dovrete accompagnarla a casa al Grado 2 ed al Grado 3 del Social Link Chariot. Yuko potrà diventare la vostra ragazza al Grado 7.

Aigis ed Elizabeth

Queste due ragazze sono un'eccezione, poiché è possibile uscire con loro ma nessuna delle due diverrà ufficialmente la vostra ragazza. Aigis sarà disponibile dall'8 gennaio nell'aula 2F e non servirà alcuna statistica al massimo per sbloccarne il Social Link. Per Elizabeth, invece, dovrete limitarvi a completare le sue missioni.

