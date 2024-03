Persona 3 Reload: il JRPG Atlus è il gioco più venduto a febbraio in Giappone

La serie di Persona ha recentemente raggiunto quota 22.6 milioni di copie vendute globalmente. Un risultato tanto impressionante è reso possibile anche da Persona 3 Reload, il rifacimento del terzo capitolo numerato della serie JRPG che si è dimostrato un'operazione indovinata da parte di Atlus e SEGA.

A dimostrazione della buona accoglienza ricevuta dal JRPG, ecco che troviamo Persona 3 Reload in cima alla classifica dei giochi più venduti in formato retail in Giappone al termine del mese di febbraio. I l gioco di ruolo di Atlus, lanciato il 2 febbraio, ha venduto 95.000 unità. Famitsu rileva che è la prima volta in otto mesi che il titolo più venduto è un gioco per PlayStation 5. La versione PlayStation 4 del remake ha venduto 52.000 copie.

Persona 3 Reload (PS5) - Atlus Mario vs. Donkey Kong (Switch) - Nintendo Granblue Fantasy: Relink (PS5) - Cygames Super Mario Bros. Wonder (Switch) - Nintendo Persona 3 Reload (PS4) - Atlus Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Switch) - Spike Chunsoft Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope (Switch) - Konami Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4) - Sega Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (Switch) - Bandai Namco Mario Kart 8 Deluxe (Switch) - Nintendo

Nel frattempo, Mario vs. Donkey Kong di Nintendo ha venduto 89.000 unità su console Switch a febbraio, mentre Granblue Fantasy: Relink di Cygames si piazza in terza posizione con 63.000 copie. La grande N è stato il principale editore nelle vendite di software in Giappone, con 399.000 unità software vendute in formato retail, superando le 153.000 unità di Atlus e le 93.000 copie di Cygames. Nintendo costituisce il 30% delle copie fisiche vendute in totale. Atlus è invece seconda con il 12% delle copie acquistate, mentre Cygames è terza, con le vendite dei suoi titoli che rappresentano il 7% del mercato fisico a febbraio.

