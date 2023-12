Persona 3 Reload: il JRPG si presenta ai TGA 2023 con un nuovo trailer

A seguito del trailer con cui i doppiatori di Persona 3 Reload si sono presentati ai giocatori, Atlus è tornata a mostrare in azione il remake del suo JRPG con un trailer ai The Game Awards 2023.

Il pre-show dei TGA 2023, che ci ha già regalato il reveal di Brothers A Tale of Two Sons e non solo, concede uno spazio anche a Persona 3 Reload, che si avvicina man mano al suo debutto previsto per febbraio.

Il filmato a cui potete dare uno sguardo in apertura ci concede una panoramica sul JRPG che Atlus sta tirando a lucido per PC, Steam Deck e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Possiamo quindi familiarizzare con i personaggi di Persona 3, apprezzarne il solito azzeccato design da parte degli artisti di Atlus, e avere un assaggio dell'esperienza ruolistia a cui potremo prendere parte.

Vesti i panni di un nuovo studente, travolto da un fato inatteso una volta entrato nell'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro. Risveglia un potere incredibile e svela i misteri dell'Ora Buia, lotta per gli amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi. Persona 3 Reload è una rivisitazione del GDR che ha definito un genere, rinato per l'era moderna.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2024. In attesa di lanciarci in prima persona nell'avventura confezionata da Atlus, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Persona 3 Reload per ulteriori approfondimenti.