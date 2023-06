Persona 3 Reload e Metaphor non arriveranno su Nintendo Switch? Parla un leaker

Nonostante negli scorsi giorni sia stata avvisata la versione Nintendo Switch di Persona 3 Reload, per un leaker sembra che l'esistenza di questa versione sia da escludere, non solo per il remake di Persona 3 ma anche per un'altra opera Atlus da poco annunciata, Metaphor ReFantazio.

A sostenerlo è il leaker noto su Twitter come MbKKssTBhz5, che in precedenza aveva rivelato in anticipo il nome del remake di Persona 3 ed il fatto che sarebbe stato annunciato all'Xbox Showcase dello scorso 11 giugno: l'insider esclude che sia prevista una versione Nintendo Switch di Persona 3 Reload in quanto, stando alle sue fonti, non si sarebbe giunti ad un accordo tra Nintendo ed Atlus per portare il gioco sulla console ibrida. In un tweet immediatamente successivo il leaker aggiunge che lo stesso discorso vale anche per Metaphor ReFantazio, in quanto non gli è mai stata riferita la possibile esistenza o pianificazione di una versione Switch.

MbKKssTBhz5 in ogni caso non esclude a priori che accordi per portare i due giochi non possano un domani arrivare comunque sulla piattaforma della Grande N, tuttavia invita comunque i giocatori a tenere basse le aspettative lasciando intendere che nessuna novità in tal senso è prevista a breve. Persona 3 Reload è al momento previsto su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, mentre Metaphor ReFantazio arriverà su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation.