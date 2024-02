Persona 3 Reload non avrà nessuna versione Royal come P5, garantisce Atlus

Uscito il 2 febbraio scorso su PlayStation, Xbox e PC, Persona 3 Reload è stato accolto positivamente da pubblico e critica (a tal proposito, recuperate la nostra recensione di Persona 3 Reload). State aspettando a comprarlo in attesa di una Royal Edition? State tranquilli, non uscirà mai!

Parlando ai microfoni del sito indonesiano GamerWK, il production manager della serie Persona, Kazuhisa Wada, ha voluto mettere le cose in chiaro ribadendo come Atlus non abbia in programma alcuna revisione di Persona 3 Reload, dunque non uscirà nessun versione Royal come accaduto nel caso di Persona 5 Royal o Persona 4 Golden ad esempio.

Persona 3 Reload offre una esperienza completa così come pensata da Atlus, senza bisogno di espandere la storia o pubblicare altre riedizioni. Nel frattempo i dataminer hanno scoperto l'esistenza di un Expansion Pass di Persona 3 Reload con una serie DLC, tra cui:

Set oggetti per l'esplorazione

Set BGM EX P4G

Set BGM EX P5R

Set costumi stanza di velluto

Set costumi stanza di lusso

Episodio Aigis/La Risposta

Set BGM episodio Aigis

Al momento SEGA e Atlus non hanno annunciato nessun DLC o contenuto aggiuntivo per Persona 3 Reload, dunque non ci resta che attendere eventuali comunicazioni in merito al supporto post lancio da parte degli sviluppatori e del publisher-