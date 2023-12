Persona 3 Reload, non solo combattimenti: spazio anche alla quotidianità!

In Persona 3 Reload non ruota tutto attorno a spettacolari ed impegnativi combattimenti in stile JRPG: anche la vita quotidiana riveste un ruolo chiave all'interno dell'opera Atlus e un nuovissimo trailer arriva proprio per ricordarcelo.

Dalla durata di poco più di un minuto, il nuovo filmato ci offre stralci di vita scolastica e non solo, tra doposcuola, attività sportive, svago, giorni liberi e persino divertimento in spiaggia. In termini di contenuti secondari, dunque Persona 3 Reload promette di essere davvero molto ricco, intrattenendo così per tante ore aggiuntive chiunque sia desideroso di scoprire ogni singolo dettaglio del remake di Persona 3 in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il 2 febbraio 2024.

Un poco alla volta il prossimo esponente del brand di Persona si fa sempre più interessante agli occhi dei fan, grazie anche alla regolare pubblicazione di nuovi video promozionali che ci danno assaggi sempre più concreti del progetto: uno dei più recenti è stato il trailer di Persona 3 Reload ai Game Awards 2023, che ci ha mostrato ulteriori stralci della storia, degli scenari e del gameplay alla base dell'opera volta a reimmaginare in chiave moderna il celebre terzo episodio della serie.

Ricordiamo infine che Persona 3 Reload arriverà anche su Xbox Game Pass subito al day one: appuntamento dunque al prossimo 2 febbraio.