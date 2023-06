Persona 3 Reload, le novità del remake in un nuovo video comparativo con l'originale

Il recentissimo leak di Persona 3 Reload è arrivato come un fulmine a ciel sereno a scuotere gli animi della community, che tanto attendeva questo progetto. Ora, un nuovo video del noto youtuber ElAnalistaDeBits mira a far luce sulle novità del nuovo titolo targato Atlus. Scopriamole insieme.

Come evidenziato nel video allegato alla notizia, Persona 3 Reload si fa notare da subito per l'assenza di cutscene, elemento distintivo dei titoli originali. Questo nuovo rifacimento, infatti, renderizzerà tutte le scene di intermezzo attraverso l'ausilio del motore grafico di gioco, donando loro una maggiore dinamicità e profondità.

Ma le novità più importanti le registriamo durante le fasi di gameplay. Oltre ad aver ammodernato i modelli di ogni singolo personaggio del gioco, gli sviluppatori hanno donato nuova linfa vitale alle ambientazioni di questa produzione, molto più dettagliate che in passato, e ora esplorabili quasi interamente e senza fasi di caricamento. Il tutto accompagnato dall'introduzione di nuove angolazioni per la telecamera.



Per quanto riguarda invece menù e schermate di gioco, abbiamo constatato che l'estetica generale si avvicina in maniera sensibile a quella degli ultimi capitoli della serie, creando quella continuità visiva che siamo sicuri farà felici i fan più accaniti del franchise.

Per qualsiasi altra informazione su Persona 3 Reload, il cui lancio dovrebbe avvenire a inizio del 2024, vi invitiamo a seguire con noi lo Showcase Xbox fissato per la giornata di domani. Offriremo una copertura completa dell'evento, con tutti gli annunci più importanti.