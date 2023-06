Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica non sono esclusive Xbox, ora è ufficiale

Nel corso dell'Xbox Showcase dell'11 giugno c'è stato il reveal di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, prossimi esponenti della celebre serie Atlus. In un primo momento era stato confermato solo l'arrivo su PC e Xbox per entrambe le opere, ma ora sappiamo con assoluta certezza che i due giochi saranno multiformato.

Attraverso un comunicato ufficiale, Atlus conferma che sia Persona 3 Reload che Persona 5 Tactica sbarcheranno anche su altre piattaforme: nello specifico, il remake di Persona 3 sarà disponibile su PC (Steam compreso), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One all'inizio del 2024, mentre per quanto riguarda il nuovo spin-off di Persona 5 il suo esordio è atteso per il 17 novembre 2023 sempre sulle stesse piattaforma ma con anche l'aggiunta di Nintendo Switch.

Era molto prevedibile la natura multiformato delle due produzioni nonostante fossero state rivelate inizialmente solo sulle piattaforme dell'ecosistema Xbox, e si attendeva soltanto la conferma ufficiale da parte di Atlus sullo sbarco dei nuovi giochi anche su Steam, PlayStation e Switch. Oltre al comunicato, Atlus ha aggiornato anche i reveal trailer dei nuovi titoli di Persona, che adesso presentano i loghi di ogni sistema sui quali approderanno.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Persona 5 Tactica, dove svisceriamo a fondo quanto si sa finora del nuovo spin-off.