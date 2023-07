Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica: svelato il cast inglese e un nuovo personaggio

Direttamente dalla Anime Expo 2023 arriva un nuovo trailer su uno dei progetti più attesi: Persona 3 Reload. Contestualmente, la stessa Atlus ha diffuso anche un nuovo video in cui si mostra per la prima volta un nuovo personaggio di Persona 5 Tactica.

Nel primo caso, per la prima volta possiamo udire le voci dei doppiatori inglesi, in particolare in un dialogo fra Yukari Takeba e il protagonista, che poi vediamo in un'altra scena con Junpei Iori e, successivamente, anche tra i corridoi di scuola con Fuuka Yamagishi.

La scena si sposta poi nell'aula magna, in cui possiamo udire un accorato discorso di Mitsuru Kirijo, presidentessa del consiglio studentesco. Poco dopo, vediamo questa stessa ragazza parlare con uno studente sicuro di sé, la cui identità non viene svelata nel video.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà reso disponibile ad inizio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store). Sarà anche disponibile su Xbox Game Pass, mentre pare che Persona 3 Reload non arriverà su Nintendo Switch.

Dopo il trailer di Morgana su Persona 5 Tactica, invece, ecco arrivare anche un ulteriore video che - oltre a riproporci Joker e Morgana, ci presenta Erina, un nuovo personaggio tutto da scoprire. Persona 5 Tactica è previsto arrivare su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam) il 17 Novembre 2023.