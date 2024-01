Persona 3 Reload: preordinalo su Amazon a pochi giorni dall'uscita

Persona 3 Reload è il remake del titolo uscito nel lontano 2006 per PlayStation 2. Questa nuova versione del gioco è in arrivo il 2 febbraio 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Come nella versione originale del gioco, vestiremo i panni di uno studente delle superiori che, sconvolto dalla morte dei genitori, ritornerà nella sua città natale solamente 10 anni dopo il brutto evento. Scoprirà di avere il potere di evocare la manifestazione fisica del suo spirito, Persona, successivamente si unirà ad un gruppo di persone con lo scopo di sconfiggere Shadows e scoprire il mistero dell'Ora Oscura.

Il gioco è preordinabile su Amazon in due diverse edizioni, una Standard Edition al prezzo di 70,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, preordinabile a questo link al prezzo minimo garantito.

La ricchissima Collector's Edition al momento è esaurita, era preordinabile a questi link al prezzo di 199,99 euro solamente per PS5 e Xbox Series X.

La Collector's Edition denominata "Aigis" includerà un art book fisico, due CD con la colonna sonora del gioco, tutti i DLC dell’edizione Digital Premium (costumi, armi, accessori artbook e colonna sonora digitali) e una statua di Aigis alta ben 30 cm, l'androide che ci aiuterà nella nostra missione, il tutto racchiuso in un box da collezione con il logo e le immagini del gioco.