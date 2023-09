Persona 3 Reload: prezzi, versioni, bonus pre-ordine e Collector's edition

Dopo il trailer di Persona 3 Reload che rivelava data di uscita ed edizioni speciali, arrivano ora tutti i dettagli di riferimento su prezzi, contenuti e bonus pre-ordine legati al remake del terzo episodio della serie. Scopriamoli insieme.

Come bonus per tutti coloro che preordineranno il gioco, a prescindere dalla versione e dalla piattaforma, c'è il Set musica Persona 4 Golden, una raccolta di BGM dedicati al quarto episodio della serie. Non si tratta del solo omaggio alla saga, considerando i numerosi retaggi di Persona 5 nel combat system di Persona 3 Reload.

Versione fisica

Dedicata a Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, la versione Standard fisica di Persona 3 Relad include il gioco completo e il set musica Persona 4 Golden a 70,98 EUR. La Aigis Edition fisica, invece, aggiunge anche:

Artbook

Colonna sonora

Statuetta di Aigis

Pacchetto DLC Persona 3 Reload (include tutti i DLC disponibili al lancio)

Si tratta della Collector's Edition di Persona 3 Reload, a EUR 199,99.

Versione digitale

La versione digitale si rivolge a Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e PC (Steam) e si divide in tre categorie dai vantaggi crescenti, rispettivamente Digital Standard, Digital Deluxe e Digital Premium. La Standard è disponibile a 69,99 EUR, la Deluxe a a 79,99 EUR e la Premium a 99,99 EUR.

La versione standard include il gioco completo e il set musica Persona 4 Golden, la Deluxe aggiunge un artbook digitale e la colonna sonora digitale e, infine, la Premium comprende tutto questo e aggiunge il Pacchetto DLC Persona 3 Reload, che include tutti i DLC disponibili al lancio.