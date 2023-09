Persona 3 Reload: scene extra e retaggi di Persona 5 nel combat system dall'ATLUS TGS 2023

Dopo il trailer di Persona 3 Reload dedicato alle attività della Strega, dall'ATLUS TGS 2023 Media Briefing arrivano tante nuove informazioni sull'atteso remake del terzo episodio della saga, a partire dal suo sistema di combattimento restaurato.

Il combat system di Persona 3 Reload è imperniato su una classica meccanica a turni, come Persona ci ha abituati, ed è connotato da una importante impronta strategica: dovremo, ad esempio, sfruttare le debolezze degli avversari per atterrarli attraverso le affinità di attacchi e abilità, oppure mandare a segno un colpo critico. Lo stesso, però, potranno fare i nemici con noi.

Ogni volta che un nemico sarà atterrato, guadagneremo un "Ancora 1" (1 More), ossia un ulteriore turno a nostro favore. Quando riusciremo ad atterrare tutti i nemici, potremo invece scatenare un Assalto, ossia un potente e spettacolare attacco a raggio globale, con cui spesso firmeremo la fine dello scontro.

Persona 3 Reload prende anche in prestito alcune amate funzioni di Persona 5, tra cui Comandi Diretti e Supporto: la prima ci consentirà d'impartire istruzioni direttamente a ogni componente della squadra, la seconda ci permetterà di colpire in automatico i nemici là dove sono più vulnerabili.

Non soltanto: in Persona 3 Reload è stata aggiunta anche la meccanica della Staffetta da Persona 5, grazie alla quale sarà possibile concatenare i turni per aumentare la propria potenza offensiva. Non è un caso che gran parte del team di P5 Royal abbia lavorato a Persona 3 Reload.

Nel remake di Persona 3, inoltre, compare una nuova mossa speciale, la Teurgia. Si tratta di una tecnica speciale che si può attivare quando l'omonima barra è piena, sprigionando un immenso potere. La barra si caricherà nel corso della battaglia, attaccando, usando abilità ed è influenzata dalla personalità di ogni membro del gruppo.

Una delle principali minacce con cui dovremo misurarci in Persona 3 Reload saranno proprio i membri della Strega, un gruppo che sfrutta l'Ora buia per il proprio tornaconto e si contrappone i S.E.E.S., che invece cercano di risolvere il mistero.

Alla Strega appartengono personaggi misteriosi e ambivalenti come Takaya, il carismatico leader dell'organizzazione e combatte con la sua Persona Hypnos, oppure Jin, specializzato nell'analisi dei dati e affiancato dalla Persona Moros. Ancora, la Strega conta fra i propri ranghi anche Chidori, una fredda e misteriosa ragazza la cui Persona è Medea.

Nel gioco compariranno anche membri della S.E.E.S., come il preside della scuola Shuji Ikutsuki, la residente della Stanza di Velluto Elizabeth, o Pharos, il ragazzo che accoglie il protagonista al suo arrivo nel dormitorio.

Infine, Persona 3 Reload conterrà nuove scene che approfondiranno gli aspetti di alcuni personaggi mai trattati in passato. Sarà importante rafforzare i legami con i propri compagni per scoprire alcuni speciali retroscena attraverso cui sbloccare potenziamenti e fusioni di Personae. Non solo: sono state inserite anche nuove scene dedicate ai membri della Strega.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload arriverà il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4 e sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all'uscita.