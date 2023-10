Persona 3 Reload, alla scoperta dei personaggi: c'è Alex Le nel nuovo trailer

Di ritorno dall'Atlus TGS 2023 con il trailer sul combat system di Persona 3 Reload, gli sviluppatori nipponici ci rituffano nelle atmosfere ruolistiche della loro iconica serie con un video approfondimento sul protagonista, doppiato in inglese da Alex Le.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla software house di Minato tiene a battesimo una serie di video speciali su Persona 3 Reload che punterà i riflettori sul cast dei personaggi. L'eroe interpretato da Alex Le ci viene descritto come "uno studente travolto da un fato inatteso una volta entrato nell'ora 'nascosta' tra un giorno e l'altro. L'eroe dovrà risvegliare un potere incredibile e servirsene per svelare i misteri dell'Ora Buia, lottando per i propri amici e lasciando un segno indelebile nei loro ricordi".

Il trailer confezionato da Atlus ci permette inoltre di intuire la portata degli interventi compiuti dagli sviluppatori giapponesi per rivisitare in chiave moderna il GDR originario, dalla riformulazione del comparto grafico all'aggiunta di scene e interazioni inedite tra i personaggi. Il tutto, nella cornice di un impianto ludico pieno di attività da svolgere e di sfide da affrontare comandando la propria squadra nelle battaglie contro le Ombre.

Il lancio di Persona 3 Reload è previsto per il 2 febbraio del 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass.