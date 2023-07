Persona 3 Reload: un sondaggio SEGA potrebbe aver rivelato quanto costerà

Un tweet, ora rimosso ma di cui è rimasta traccia sul forum Resetera, esubererebbe riportatore un estratto di un recente sondaggio di SEGA da cui si evince il possibile prezzo di vendita di Persona 3 Reload.

Precisando che al momento SEGA non ha né confermato, né smentito alcunché sull'argomento, ma considerando che la casa di Sonic sta pensando di aumentare il prezzo dei suoi giochi, l'informazione sul prezzo che è emersa potrebbe essere plausibile.

Si parla, infatti, di un prezzo di vendita di $69.99. Questa cifra non dovrebbe sorprendere troppo, nonostante Persona 3 Reload si basi sulla versione iniziale del gioco su Playstation 2 e per quanto potrebbe non includere alcuna aggiunta rispetto alla sua prima edizione.

Bisogna riconoscere, però, che in questo caso c'è la componente multipiattaforma che potrebbe essere affrontata. Persona 3 Reload è infatti previsto uscire su PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X/S e Xbox One. Vi ricordiamo, inoltre, che sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.

A Persona 3 Reload sta lavorando gran parte del team di P5 Royal e giusto di recente un nuovo trailer ha svelato il cast inglese. Una data di uscita non è ancora stata confermata, ma la finestra d'uscita è fissata intorno agli inizi del 2024.