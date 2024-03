Persona 3 Reload, sorpresa dallo show Xbox: ecco l'Expansion Pass, 'gratis' su Game Pass

In occasione dell'Xbox Partner Preview del 6 marzo, Atlus ha sorpreso gli appassionati della serie di Persona alzando ufficialmente il sipario sull'Expansion Pass di Persona 3 Reload.

Il Pass di Espansione di Persona 3 Reload include Episode Aigis - The Answer -, il finale di P3 ricostruito con una grafica attualizzata, delle migliorie estese al gameplay e tutte le funzionalità aggiuntive che contraddistinguono l'esperienza ludica e narrativa di P3 Reload.

"Persona 3 Reload non sarebbe completo senza Aigis – The Answer -", spiega il produttore generale Kazuhisa Wada prima di sottolineare come "l'epilogo punta a soddisfare tutti coloro che hanno giocato l'originario Persona 3 e ovviamente coloro che hanno appena iniziato a tuffarsi in questa avventura".

Il primo DLC legato all'Expansion Pass di Persona 3 Reload sarà disponibile dal 12 marzo e darà accesso al Set BGM di Persona 5 Royal e Persona 4 Golden, con le tracce più iconiche delle riedizioni attualizzate dei due capolavori ruolistici di Atlus. A maggio, invece, verrà il turno del Set BGM e dei Costumi di Velvet, con tanto di stanza a tema per ammirare i costumi dei personaggi e di funzionalità inedite per customizzare ulteriormente l'esperienza da vivere nei dungeon.

Quanto a Episode Aigis - The Answer -, il lancio dell'espansione è previsto per il mese di settembre su PC e console. Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare gratuitamente l'Expansion Pass di Persona 3 Reload tramite un apposito Perk disponibile nell'elenco dei Vantaggi associati al proprio abbonamento. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Persona 3 Reload.