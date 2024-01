Persona 3 Reload: tanti crossover con Persona 4 e 5 tra i DLC di lancio

Con il lancio del remake sempre più vicino, Atlus sta preparando le ultime sorprese per i fan: dopo aver mostrato il filmato d'apertura di Persona 3 Reload, spazio ora a tutti i dettagli sui DLC di lancio, piuttosto interessanti per tutti gli appassionati di Persona.

I primissimi contenuti scaricabili per Persona 3 Reload prevedono l'aggiunta di costumi, musiche e Personas ripresi dai celebri Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, dando così vita a crossover che manderanno in estasi i fan della serie. Di seguito ecco tutti i dettagli sui DLC a pagamento, con i prezzi attualmente confermati per il territorio nipponico:

Costumi

Set Costumi "Phantom Thieves" da Persona 5 Royal - 440 yen

Set Costumi "Shujin Academy" da Persona 5 Royal - 440 yen

Set Costumi "Yasogami High School" da Persona 4 Golden - 440 yen

Personas

Persona Set 1 da Persona 5 Royal, 880 yen - Aggiunge Arsene, Captain Kidd, Zoro, Carmen, Goemon Johanna, Milady, Robin Hood e Cedrillon

Persona Set 2 da Persona 5 Royal, 880 yen - Aggiunge Satanel, Seiten Taisei, Mercurius, Hecate, Kamu Susano-o, Anat, Astarte, Loki, Vanadis

Persona Set da Persona 4 Golden, 550 yen - Aggiunge Izanagi, Magatsu-Izanagi e Kaguya

Brani musicali tratti da Persona 5 e Persona 5 Royal, 550 yen

Last Surprise

Take Over

Rivers in the Desert

Jaldabaoth

Throw Away Your Mask

Triumph

Tutti i DLC scaricati saranno accessibili attraverso il guardaroba del protagonista, e ciascuno di essi sarà subito disponibile per il download dal 2 febbraio 2024, giorno in cui Persona 3 Reload sbarca ufficialmente su PC e console PlayStation e Xbox. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su Persona 3 Reload, dove mettiamo in risalto tutti i cambiamenti effettuati da Atlus per questo promettente remake.