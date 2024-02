Persona 3 Reload: The Answer in arrivo come DLC? Un indizio nel gioco sembra suggerirlo

Anche se nella nostra recensione di Persona 3 Reload abbiamo sottolineato tutta la bontà del remake creato da Atlus, a numerosi fan della serie non è andata giù la mancanza nell'odierno rifacimento di The Answer, corposo contenuto aggiuntivo presente in Persona 3 FES.

Ambientato dopo gli eventi dell'originale Persona 3, The Answer aggiungeva un'ulteriore avventura dalla durata di circa 30 ore volta ad approfondire ulteriormente l'universo di gioco. Persona 3 FES venne pubblicato su PlayStation 2 in tutto il mondo a cavallo tra il 2007 e il 2008, ed è considerato da molti come la miglior versione del terzo capitolo della serie. E data la sua importanza, la sua assenza in Persona 3 Reload ha inevitabilmente fatto storcere il naso ai giocatori. Stando a quanto emerso da un datamine, però, Persona 3 Reload dovrebbe ricevere un Expansion Pass con 6 DLC e non è da escludere che uno di questi contenuti aggiuntivi possa essere proprio The Answer. E come se non bastasse nel gioco base c'è persino un indizio che sembra muoversi in tal direzione.

Finendo il gioco in modalità Spietata, il livello di difficoltà più impegnativo offerto dal titolo Atlus, Elizabeth accoglie i giocatori con un messaggio criptico che, in lingua inglese, recita "at the end of a great trial, the answer illuminates my path", risposta non presente completando l'avventura attraverso le altre modalità disponibili. Pur non essendoci ancora certezze in merito, la frase di Elizabeth sommata a quanto rivelato dal datamining potrebbe essere un segnale del possibile arrivo di The Answer come DLC di Persona 3 Reload nel prossimo futuro.

Vediamo dunque quali sono i piani di Atlus: vi piacerebbe l'arrivo di The Answer all'interno del remake?