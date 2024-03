Persona 3 Reload: The Answer di FES era previsto per il gioco base, rivela il producer

Nel corso dell'Xbox Partner Preview è stato annunciato l'Expansion Pass di Persona 3 Reload che, tra i vari contenuti, offrirà anche Episode Aigis The Answer, l'espansione della storia vista originariamente in Persona 3 FES ma non riproposta da subito all'interno del remake.

Sembra tuttavia che in un primo momento Atlus avesse intenzione di inserire The Answer subito nella versione base di Persona 3 Reload: a confermarlo è stato il producer Kazuhisa Wada in un video d'approfondimento sul Pass d'Espansione del gioco. "Sin dall'inizio del progetto avevamo fortemente preso in considerazione l'idea di rifare anche Episode Aigis. Tuttavia, a causa di alcune difficoltà, siamo stati quasi costretti ad abbandonare quest'idea", ha spiegato Wada senza però scendere in maggiori particolari, riconoscendo inoltre quanto le richieste dei fan sull'aggiunta di The Answer siano state numerose sin dall'annuncio di Persona 3 Reload.

Ora però The Answer diverrà realtà e godrà di tutte le migliorie viste nel remake dell'avventura principale: "Si tratta di un remake dell'originale Episode Aigis con tutte le migliorie e le esperienze del gameplay di Persona 3 Reload. Sebbene la storia sia la stessa già vista in passato, i contenuti sono stati tutti rielaborati per permettere ai giocatori di immergersi ancora di più nel mondo di gioco e nei suoi personaggi. Oltre al nuovo attacco speciale Theurgy, ci sono anche nuovi dungeon che regaleranno sorprese agli utenti che hanno già completato il gioco originale", afferma Wada sicuro del fatto che il contenuto aggiuntivo "soddisferà sia chi ha già giocato l'originale Persona 3 FES, sia chi ha provato il gioco per la prima volta".

Nel frattempo la serie di Persona ha raggiunto 22,6 milioni di copie vendute, grazie soprattutto al grande successo di Persona 5.