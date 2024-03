Persona 3 Reload: The Answer solo con Pass Espansione o anche venduto a parte?

Durante l'Xbox Partner Preview, Atlus ha annunciato ufficialmente il Pass Espansione di Persona 3 Reload che introdurrà anche Episode Aigis The Answer, contenuto della storia visto originariamente in Persona 3 FES e pronto a tornare anche nel remake.

Data la sua importanza all'interno della narrativa di Persona 3 molti giocatori potrebbero essere interessati soltanto a The Answer tra i DLC in arrivo per Persona 3 Reload nel prossimo futuro, tuttavia c'è un'importante precisazione in merito da fare: The Answer sarà disponibile solo attraverso il Pass Espansione e non sarà venduto separatamente. Per giocarci bisognerà dunque acquistare l'intero pacchetto, proposto da Atlus al prezzo di 34,99 euro.

La conferma arriva da un portavoce di Atlus, che su richiesta di chiarimenti da parte di Push Square ha rivelato che "le tre parti del Pass Espansione non saranno vendute separatamente e saranno disponibili solo all'interno del pacchetto". Non solo The Answer, ma anche i Set BGM ripresi dai vecchi giochi di Persona così come i costumi di Velvet saranno dunque accessibili esclusivamente tramite il Pass Espansione.

In precedenza il producer Kazuhisa Wada ha svelato che The Answer di FES era previsto per Persona 3 Reload base, ma il piano iniziale è stato poi scartato per presunti problemi di sviluppo.

