Persona 3 Reload: trailer tutto dedicato a Yukari Takeba

Dopo il trailer dedicato ad Alex Le in Persona 3 Reload, Atlus ci delizia con un nuovo video sui personaggi del remake del terzo episodio della saga, introducendoci a Yukari Takeba.

Doppiata da Heather Gonzalez in inglese e Megumi Toyoguchi in giapponese, in battaglia la combattente impugna un arco leggero da cui scocca frecce magiche, supportata dalla sua Persona di riferimento, Io.

La studentessa della Gekkoukan High School sarà una delle prime alleate su cui potremo contare nel corso dell'avventura ed è una componente del SEES (Specialized Extracurricular Exectuion Squad).

Nel filmato dedicato a questa protagonista, la vediamo in un'uscita con il protagonista del gioco, prima a un chiosco in cui ordina takoyaki, poi al cinema. Successivamente, la vediamo stuzzicata da Junpei Iori, che accenna a una sua potenziale paura dei fantasmi.

Infine, vediamo Yukari in azione in una sequenza di combattimento. Il sistema di battaglia di Persona 3 Reload, come confermato da Atlus, avrà dei retaggi di Persona 5 tra le sue nuove feature.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass. Per approfondimenti sulle edizione, consultate il nostro articolo dedicato a prezzi, versioni, bonus pre-ordine e Collector's Edition di Persona 3 Reload.