Persona 3 Reload: il trailer Live Action ci immerge nelle atmosfere del JRPG Atlus

Dopo esserci tuffati nelle atmosfere di Persona 2 Reload con il filmato d'apertura, ci reimmergiamo nell'universo ruolistico di Atlus per ammirare il trailer Live Action con protagonista Aidan Gallagher.

La software house giapponese affida così all'attore, musicista e grande appassionato della serie di Persona l'onere, e l'onore, di accompagnare il lancio del remake di P3 con un filmato che riavvolge idealmente il nastro dei ricordi di milioni di fan.

Il viaggio intrapreso metaforicamente da Aidan nel trailer Live Action, d'altronde, segue lo stesso percorso battuto da tutti gli amanti della serie di Persona che attendono con impazienza di vivere questa nuova avventura nei panni dei propri personaggi preferiti per sperimentare le numerose sorprese ludiche, narrative e contenutistiche promesse da Atlus.

La commercializzazione del remake di Persona 3 è prevista per il 2 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo digitale accessibile 'gratuitamente' dagli iscritti a PC e Xbox Game Pass. Prima di lasciarvi al video con l'interprete della serie The Umbrella Academy, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra ultima anteprima di Persona 3 Reload, il remake che non ti aspetti.