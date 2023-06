Persona 3 Reload, ecco il trailer ufficiale: il remake arriva nel 2024 su Xbox Game Pass

Dopo che Persona 3 Reload era stato svelato per errore dagli account social di Atlus, è tempo di osservare il reveal ufficiale del titolo in occasione dell'Xbox Games Showcase.

Tra i capitoli più apprezzati dell'intera serie Persona, la terza iterazione dell'IP nipponica è pronta a tornare in forma smagliante sul mercato del videogioco. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Persona 3 Reload è pronto a entrare nelle case degli appassionati di JRPG nel corso dei primi mesi del 2024. Come già anticipato dai leak, il remake di Persona 3 troverà spazio nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one, con uscita attesa su PC (via Windows Store e Steam) e Xbox Series X|S.



Al momento Atlus non ha confermato il debutto di Persona 3 Reload su ulteriori piattaforme, con il titolo che sembra destinato a un debutto in esclusiva su ecosistema del colosso di Redmond. Restiamo in attesa di scoprire tutti i dettagli sulle novità che saranno apportate all'esperienza originale da parte di questo nuovo remake.



Il prossimo anno si preannuncia essere un grande momento per gli appassionati di GDR orientali e occidentali. Dall'Xbox Games Showcase è infatti arrivata anche la conferma che Avowed uscirà nel 2024.