Persona 3 Reload, la versione Switch avvistata nel listino di diversi rivenditori

Mentre sul web cominciano a spuntare diversi video di approfondimento sulle novità di Persona 3 Reload, si diffondono finalmente i primi indizi circa l'esistenza di una possibile versione del gioco per Nintendo Switch.

Nonostante la conferma della natura multipiattaforma di questo rifacimento, sia Nintendo che Atlus avevano mantenuto l'assoluto riserbo in merito a una versione portatile di Persona 3 Reload, lasciando che la community si sbizzarrisse con le teorie più disparate. Tuttavia, a riaccendere le speranze ci ha pensato il rivenditore Play-Asia, che ha aggiornato il proprio listino con delle copie di Persona 3 Reload per Nintendo Switch. Il gioco è accompagnato da una copertina preliminare (la trovate qui sotto) e da alcuni screenshot che presentano l'interfaccia con i bottoni di Switch, mentre la data d'uscita sembra essere un placeholder.

Il titolo è poi stato avvistato tra gli articoli del rivenditore spagnolo Xtralife, già in passato al centro di alcuni leak videoludici interessanti.

Come sempre, in attesa di conferme ufficiali da parte di publisher e sviluppatori, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Tuttavia è lecito presumere che l'esistenza di una versione portatile del gioco sia più di una semplice suggestione.

E se in molti sono già in hype per l'uscita di questa produzione, che ricordiamo arriverà a inizio del 2024 su PC, PlayStation e Xbox, dall'altra parte c'è già chi ha cominciato a storcere il naso per la direzione artistica di Persona 3 Reload.