Persona 3 Reload sempre più vicino: ingannate l'attesa con il filmato d'apertura

i primi mesi del 2024 si prospettano piuttosto ricchi di produzioni interessanti soprattutto in ambito JRPG: tra queste non manca Persona 3 Reload, riedizione del celebre terzo episodio della serie Atlus che sbarcherà su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 2 febbraio. Ma volete già vedere il filmato introduttivo?

Attraverso un nuovo video pubblicato sui propri canali social, Atlus offre ai giocatori la sequenza d'apertura di Persona 3 Reload, densa d'atmosfera e con uno stile visivo estremamente accattivante, quanto basta per sentirsi ancora più intrigati dal ritorno di questo grande classico dei giochi di ruolo nipponici. In sottofondo, inoltre, una musica realizzata appositamente per il remake di Persona 3, intitolata "Full Moon Full Life!".

Atlus continua dunque a pubblicizzare costantemente il suo prossimo progetto sempre più vicino all'esordio sul mercato, offrendo ai fan tanti piccoli ma significativi assaggi dei contenuti dell'opera e di come reinterpreta il titolo originale pubblicato per la prima volta su PlayStation 2 in tutto il mondo tra il 2006 e il 2008. In precedenza gli autori hanno anche diffuso un trailer sulle attività quotidiane di Persona 3 Reload, che avranno un ruolo centrale all'interno dello stratificato gameplay offerto dal gioco.

Ricordiamo infine che Persona 3 Reload avrà nuove feature rispetto alle precedenti edizioni di Persona 3, come ad esempio il giardinaggio e la possibilità di rafforzare il legame con Junpei.