Persona 3 Reload in video: vita in dormitorio e retroscena con i doppiatori

Due nuovi video di Persona 3 Reload, dedicati rispettivamente al dietro le quinte e alla vita nel dormitorio, ci svelano ulteriori dettagli del remake del terzo episodio dell'amata serie di giochi di ruolo di Atlus.

Il filmato Reloaded: The Voices of Persona 3 | Behind the Scenes - Episode One ci illustra alcuni retroscena legati al doppiaggio del gioco ed è il primo di una serie di video che ci porteranno a conoscere il lavoro che è stato effettuato su Persona 3 Reload.

In questo episodio di debutto, possiamo udire i commenti di Aleks Le (protagonista), Zeno Robinson (Junpei), Heather Gonzalez (Yukari) e Michelle Ruff (Yukari nella versione originale di Persona 3).

Come sappiamo, Persona 3 Reload non si limiterà a essere un rifacimento in HD, ma anzi aggiungerà alcune nuove funzioni, tra cui alcuni graditi retaggi da Persona 5. Inoltre, sappiamo ora che la squadra del S.E.E.S. potrà sfoggiare nuove uniformi.

Nel gioco sarà anche importante rafforzare i propri legami con i compagni di scuola, migliorare le proprie doti sociali, come Coraggio e Fascino, e passare del tempo in compagnia o in solitaria, per esempio dedicandosi al giardinaggio in Persona 3 Reload. Tutto questo ci viene mostrato in anteprima anche nel video intitolato "Vita in dormitorio", che trovate in calce a questo articolo.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store) il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.