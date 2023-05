Persona 3 Remake: annuncio imminente, magari durante Xbox Showcase?

Nuovi rumor su Persona 3 Remake, secondo quanto emerso sul forum di ResetERA, potrebbe essere annunciato molto presto. Quando? Durante l'evento Xbox Showcase in programma domenica 11 giugno.

Non ci sono conferme ma la fonte è nota per aver anticipato in passato notizie legate alla serie Atlus. Persona 3 Remake potrebbe essere annunciato e mostrato all'Xbox Showcase ma non è chiaro se il gioco sarà esclusiva console Xbox Series X/S o se ci siano accordi con Microsoft per il marketing o magari per il debutto del gioco al day one su Xbox Game Pass.

Le voci sull'esistenza di un remake di Persona 3 sono state confermate da Gematsu e altri fonti, le quali fanno sapere che "un remake di P3 è in sviluppo negli studi Atlus da alcuni anni", non si parla dunque di una versione rimasterizzata ma di un vero e proprio remake che andrà a toccare il comparto tecnico e le meccaniche di gioco.

Il dominio P3RE.jp è stato registrato nei mesi scorsi da un hosting che gestisce anche altri domini di proprietà intellettuali Atlus, dunque sembrano esserci molti dubbi a riguardo, tuttavia al momento l'azienda giapponese non ha ancora confermato nulla e non ci resta che attendere l'inizio della Summer of Games per saperne di più.