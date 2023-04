Persona 3 Remake esiste davvero? Un leak svela uno spezzone di gameplay

Ricordate i rumor di inizio anno che volevano il remake di Persona 3 in via di sviluppo? Ebbene, Atlus continua a tacere al riguardo, tuttavia nelle scorse ore ha fatto la sua apparizione in rete quello che sembra essere un piccolo spezzone di gameplay tratto dal rumoreggiato rifacimento.

La clip, che potete visionare anche voi seguendo i link allegati in calce (tenete presente che potrebbero essere rimossi da un momento all'altro per volere di Atlus), mostra il personaggio di Yukari Takeba, già presente e giocabile nell'originale, cimentarsi nel classico sistema di combattimento a turni della produzione. La compagnia giapponese, dicevamo, non ha ancora reclamato la maternità del materiale, tuttavia da una prima analisi appare fin troppo complesso e curato per essere stato creato per scherzo da qualche appassionato.

I rumor dello scorso gennaio hanno descritto un progetto in fase avanzata dello sviluppo, presumibilmente destinato ad essere svelato nel corso della prossima estate. Atlus avrebbe riservato al gioco un trattamento di bellezza ed ammodernamento comparabile a quello di Persona 5 Royal. Con premesse del genere, Persona 3 Remake si candiderebbe dunque ad essere un prodotto ben più completo e approfondito del già disponibile Persona 3 Portable, una "semplice" rimasterizzazione dell'edizione uscita originariamente su PSP. Le anticipazioni arrivano da un leaker di ResetEra che ha già provato la sua affidabilità svelando prima del tempo l'arrivo di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal su Game Pass e il reveal di Taiko no Tatsujin per Xbox.

Restiamo in attesa di buone nuove da Atlus, che ha già promesso grandi annunci nel corso del 2023... c'è anche chi spera in Persona 6!