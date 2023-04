Persona 3 Remake esiste davvero oppure no? Arriva una conferma da una fonte attendibile

Poco prima delle festività di Pasqua, un video leak di Persona 3 Remake è comparso sul web lasciando nel dubbio la community: Atlus sta davvero lavorando ad un remake del gioco o si tratta di un fake? Sulla vicenda è intervenuto anche Sal Romano di Gematsu.

Romano conferma di essere a conoscenza dell'esistenza di piani per Persona 3 Remake (mentre non può confermare nulla sul ritorno di Jet Set Radio, non avendo ottenuto dettagli dalle sue fonti), un remake completo di P3 sarebbe "in sviluppo negli studi Atlus da alcuni anni" come riportato sulle pagine di Gematsu.

Inoltre nelle scorse ore è stato scoperto anche il dominio p3re.jp registrato dallo stesso provider che ha in gestione il dominio del sito ufficiale giapponese di Persona 5 Royal (p5r.jp), il dominio sarebbe stato registrato il 15 marzo 2023.

Al momento dunque la situazione appare chiara, varie fonti affidabili confermano l'esistenza di un remake di Persona 3, tuttavia Atlus e SEGA non hanno ancora annunciato nulla in merito, è probabile che le due aziende stiano preparando la campagna marketing (e la registrazione del dominio web sembra una prova tangibile in tal senso) e chissà che Persona 3 Remake non possa essere annunciato nel corso degli eventi estivi come la Summer Game Fest di giugno.