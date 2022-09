Persona 3 Remake, non solo P3 Portable Remastered: spunta uno strano rumor

Tra i numerosi capitoli della serie Persona in arrivo su Xbox Game Pass e nuove piattaforme, troviamo anche una riedizione di Persona 3 Portable, che proporrà una versione rimasterizzata del titolo per PSP.

In attesa di scoprire la data di lancio del titolo, atteso nel corso del 2023, spunta all'orizzonte un rumor piuttosto peculiare. Stando infatti a indiscrezioni diffusesi tra i lidi di Resetera, Atlus starebbe lavorando anche ad un vero e proprio remake di Persona 3. Quest'ultimo, riferiscono gli insider, proporrebbe ambizioni qualitative simili a Persona 5 Royal, con tanto di forte revisione grafica e delle funzionalità.



L'ipotesi - al momento non confermata - appare tuttavia alquanto insolita. Con un'edizione rimasterizzata di Persona 3 Portable in uscita nel prossimo anno, sembra infatti piuttosto improbabile l'idea di un remake dello stesso titolo in arrivo sul mercato videoludico nel periodo successivo. Come di consueto quando si parla di indiscrezioni, invitiamo dunque il pubblico a ricordare che stiamo parlando di semplici rumor, che potrebbero infine rivelarsi non affidabili.

Ad ogni modo, l'attesa per saperne eventualmente di più potrebbe essere ancora lunga. Il team di Atlus ha infatti già confermato che non ci saranno nuovi annunci per Persona all'evento per il 25° anniversario della serie, in programma per il mese di ottobre.