Persona 3 Remake è realtà? Il dominio web del titolo è stato registrato

Non bastassero gli spezzoni di gameplay di Persona 3 Remake leakati nella giornata di ieri, il titolo targato Atlus torna ad essere oggetto di speculazione dopo alcune recenti scoperte fatte dalla community di appassionati.

Stando infatti a quanto rivelato dal profilo Twitter MbKKssTBhz5, sembra che il mese scorso sia stato registrato un dominio web presumibilmente legato alla produzione. Il sito, P3RE.JP, al momento non rimanda ad alcuna schermata particolare, ma i fan più accorti hanno notato che il dominio appartiene allo stesso provider che ha in gestione la pagina web di Persona 5 Royal, un particolare sicuramente non da poco.

Per adesso Atlus continua a mantenere il silenzio sulla situazione, tuttavia le informazioni su questo misterioso progetto cominciano a essere consistenti. I rumor rivelano che Persona 3 Remake sarebbe nella fase più avanzata dello sviluppo, con gli sviluppatori pronti ad alzare il sipario già nel corso della prossima estate.

Ma il franchise di Persona non è stato l'unico, tra quelli del mondo SEGA, ad essere stato colpito dai leak più recenti. In rete sono infatti apparsi dei filmati inediti legati a Jet Set Radio e Sonic Frontiers che hanno riacceso l'interesse dei fan dei due franchise, anche se il publisher nipponico non ha ancora reclamato la paternità del materiale trafugato.