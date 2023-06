Persona 3 Remake sempre più vicino? Atlus ha aggiornato il misterioso dominio web

Da diverso tempo si vocifera dell'esistenza di Persona 3 Remake, il rifacimento del celebre terzo episodio della serie che potrebbe divenire realtà da un momento all'altro. A rinforzare l'ipotesi un recente movimento di Atlus relativo al presunto dominio web di Persona 3 Remake.

La compagnia nipponica ha infatti aggiornato il dominio "P3re.jp" relativo al potenziale remake di Persona 3 in data 7 giugno 2023, e si tratta del primo update dopo la sua registrazione avvenuta lo scorso 15 marzo. Inoltre, il dominio è stato spostato dai nameserver di Onamae a quelli di Amazon: come fatto notare dal portale Persona Center facendo un confronto con alcune delle più recenti produzioni targate Atlus, la software house nipponica è solita fare questo tipo di spostamenti ed aggiornamenti quando l'annuncio ufficiale dei suoi giochi è ormai imminente.

Insomma, a questo punto il reveal ufficiale di Persona 3 Remake potrebbe avvenire da un momento all'altro. Secondo voci di corridoio l'annuncio di Persona 3 Remake potrebbe verificarsi all'Xbox Showcase di domenica 11 giugno, o comunque in generale in uno degli eventi previsti in questi giorni come ad esempio il Summer Game Fest. I fan dell'amata serie JRPG farebbero dunque bene a sintonizzarsi sugli immimenti livestream: la grande sorpresa potrebbe essere proprio dietro l'angolo!