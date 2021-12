Persona 4 Arena Ultimax arriva su PC, PS4 e Nintendo Switch: l'annuncio ai TGA 2021

Nel corso del pre-show che sta facendo da preambolo alla cerimonia principale dei Game Awards 2021, sono giunte ottime notizie per i fan della serie di Persona. Proprio come anticipato dai rumor emersi nei mesi scorsi, Persona 4 Arena Ultimax arriverà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Sembra che Atlus abbia tratto giovamento dal successo riscontrato da Persona 4 Golden su Steam, accolto nel migliore dei modi dall'utenza. La compagnia nipponica ha quindi deciso di espandere ulteriormente le frontiere del suo celebre franchise portando il picchiaduro di Arc System Works, originariamente pubblicato su PS3 e Xbox 360 nel 2014, su altre piattaforme.

"La sopravvivenza ha avuto il suo Ultimatum, la tensione è Maxi, la competizione è... Ultimax! Assapora l'ultimo, avvincente capitolo, dal piglio combattivo, dell'amatissima serie di Persona 4. Unisciti agli eroi e fronteggia un'armata di Ombre nel P-1 Climax!".

La versione Ultimax include la storia originale di Persona 4 Arena e tutti i contenuti di Persona 4 Arena Ultimax già pubblicati. Un roster profondo di personaggi giocabili: gli amati protagonisti di Persona 3, e le loro controparti "Ombra", offrono una vasta gamma di stili di combattimento con cui sperimentare.

Persona 4 Arena Ultimax arriverà su PC, PS4 e Switch il 17 marzo 2022. Lasciandovi al filmato di presentazione che vi abbiamo riportato in cima, vi consigliamo di collegarvi al canale Twitch di Everyeye.it per non perdervi i prossimi annunci dei TGA 2021.