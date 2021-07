Persona 4 Arena Ultimax: remaster in arrivo per il picchiaduro di Atlus?

Atlus festeggerà a settembre i 25 anni dell'acclamata serie di Persona, che di recente sta riuscendo a riscuotere un successo senza precedenti grazie a titoli come Persona 5, Persona 5 Strikers ed il port PC di Persona 4 Golden.

Con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il franchise di Persona proseguirà in futuro con il sesto capitolo numerato, ma sembra che Atlus abbia in mente dei piani per espandere ulteriormente gli orizzonti della serie. Questo, almeno, è quanto dichiarato dal noto insider Zippo, spesso molto vicino al mondo Nintendo (recentemente ha discusso di un possibile nuovo gioco a tema Donkey Kong).

Stando a quanto dichiara la fonte, la compagnia nipponica annuncerà nei prossimi mesi la versione rimasterizzata di Persona 4 Arena Ultimax, picchiaduro del 2014 sviluppato in collaborazione con Arc System Works, team specializzato nei fighting games e autore di titoli come Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive. Zippo conferma che il gioco sarà riproposto "sulle piattaforme moderne", ma non è in grado di assicurare che ci saranno dei contenuti inediti, per quanto probabile sia.

Si tratta in ogni caso di un rumor non confermato in alcun modo dalle parti ufficiali, quindi vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele. Nell'attesa di un eventuale annuncio, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Persona 4 Arena Ultimax.