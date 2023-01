Persona 4 Golden: niente alta risoluzione e framerate elevato su PS5

Una prima analisi tecnica di The Mako Reaction svela che Persona 4 Golden su PlayStation 5 non offre il supporto per l'alta risoluzione e per la modalità a framerate elevato, al contrario invece di quanto accade su Xbox Series X. E il motivo è presto detto: non esiste una versione nativa di Persona 4 Golden per PS5.

Il discorso può verosimilmente essere esteso anche a Persona 3 Portable, sebbene l'analisi di The Mako Reaction si concentri solo su Persona 4 Golden. Su PlayStation 5, P4 Golden non è ottimizzato in alcun modo e non ci sono differenze rispetto al giocarlo su PS4 Standard, questo vuol dire che il framerate è fissato ad un massimo di 60fps mentre la risoluzione non supera i 1080p.

Al contrario su Xbox Series X, Persona 4 Golden supporta la risoluzione fino a 4K e framerate elevato con supporto ai 120 Hz. Si tratta però di una analisi preliminare e la stessa testata si riserva di pubblicare confronti e analisi più approfondite nei prossimi giorni.

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden sono disponibili dal 19 gennaio 2023 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.