Persona 4 Golden: Atlus chiede di evitare spoiler ai giocatori PC

Persona 4 Golden è appena uscito su PC riscuotendo un enorme successo e schizzando in cima alle classifiche di vendita del marketplace di Valve. Atlus ha voluto ringraziare la community, chiedendo però una gentilezza ai giocatori.

In una breve nota la compagnia giapponese ringrazia coloro che stanno giocando a Persona 4 Golden su PC e invita i giocatori più esperti ad evitare spoiler per non rovinare l'esperienza a chi sta provando il gioco per la prima volta in assoluto.

Atlus sta di fatto trattando Persona 4 Golden per Steam come un gioco nuovo e l'azienda aveva avanzato le stesse richieste al lancio di Persona 5 in Occidente (uscito anni dopo rispetto al Giappone) e Persona 5 Royal, chiedendo al pubblico di evitare di pubblicare anticipazioni, screenshot o video particolarmente "spoilerosi" per preservare l'esperienza di gioco.

I commenti sotto al Tweet ringraziano Atlus per questa premura nei confronti della community e chiedono al publisher di pubblicare altri videogiochi su Steam dopo il successo di Persona 4 Golden. Chissà che non possa servire proprio da apripista per l'arrivo di produzioni più recenti su PC, la mente corre ovviamente al già citato Persona 5 ed ai futuri episodi della saga.