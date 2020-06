Persona 4 Golden di Atlus è il gioco più venduto su Steam

Uscito il 13 giugno scorso su PC, Persona 4 Golden ha già riscosso un notevole successo tanto che nel momento in cui scriviamo risulta essere il gioco più venduto su Steam, lasciandosi alle spalle produzioni ben più blasonate.

Inaba - una tranquilla cittadina del Giappone rurale è il teatro del fiorire dell'adolescenza in Persona 4 Golden. Una storia di crescita in cui il protagonista e i suoi amici dovranno affrontare un viaggio a seguito di una catena di omicidi seriali. Scopri anime gemelle, sentimenti di appartenenza e affronta i lati più oscuri dell'animo umano.

Persona 4 Golden domina la classifica vendite di Steam, a seguire troviamo il preorder di Destiny 2 Oltre La Luce Deluxe Edition e Sea of Thieves, mentre subito a ridosso del podio segnaliamo F1 2020, Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition, Griftlands e Divinity Original Sin II Definitive Edition.

Non sono disponibili numeri precisi ma certamente l'accoglienza riservata al gioco Atlus è stata molto positiva, così come le prime recensioni della stampa internazionale. Persona 4 Golden non è un remake o una remaster del gioco originale bensì un porting diretto, venduto al prezzo di 19.99 euro in versione Standard e 24.99 euro in edizione Deluxe con contenuti digitali bonus.