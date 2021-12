Persona 4 Golden su Nintendo Switch, PS4 e PS5? Parla noto insider!

Lo straordinario successo di Persona 5 ha aperto la strada ad un progressivo revival della serie, con Atlus che ha provveduto a rendere disponibili molte produzioni, tra spin-off dell'avventura dei Ladri Fantasma e nuovi porting di capitoli precedenti.

Proprio di recente, abbiamo visto l'annuncio della versione PS4, Nintendo Switch e PC di Persona 4 Arena Ultimax, ma il percorso di progressivo ritorno dell'IP potrebbe non essere ancora terminato. A suggerirlo, è il noto insider videoludico attivo in rete con lo pseudonimo di Zippo. Dopo aver di recente riferito di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di una Persona 3 Portable Remastered, quest'ultimo è infatti tornato ad esprimersi sul futuro della serie Atlus.

Secondo Zippo, in particolare, la compagnia giapponese avrebbe in serbo un'ulteriore sorpresa. Constatato il grande successo di Persona 4 Golden su PC, il colosso videoludico avrebbe deciso di proporre ulteriori porting per il JRPG. In particolare, afferma l'insider, Persona 4 Golden sarebbe in procinto di raggiungere nuove console, tra le quali sarebbe inclusa anche Nintendo Switch. Tradizionalmente, la serie di Persona non è solita raggiungere gli hardware Xbox, perciò pare realistico ipotizzare che le altre "console" alle quali si riferisce Zippo potrebbero eventualmente essere PlayStation 4 e PlayStation 5.



Secondo l'insider, sia Persona 3 Portable Remastered sia le riedizioni di Persona 4 Golden sarebbero in programma per il 2022. Al momento, tuttavia, il rumor non ha trovato alcuna conferma ufficiale.