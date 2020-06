Persona 4 Golden per PC: è ufficiale, il kolossal GDR sbarca su Steam!

A conferma delle indiscrezioni raccolte e condivise dalla nota insider Sabi sull'arrivo di Persona 4 Golden su Steam, SEGA annuncia l'arrivo dell'iconico GDR di Atlus sullo store digitale di Valve.

Chi desidera immergersi nelle atmosfere della celebre avventura ruolistica può farlo già da adesso: Persona 4 Golden su PC è infatti disponibile da oggi, sabato 13 giugno, su Steam al prezzo di 19,99 euro. La scheda di P4G apparsa di fresco sullo store PC la descrive come "una storia di crescita in cui il protagonista e i suoi amici dovranno affrontare un viaggio a seguito di una catena di omicidi seriali".

In questa sua nuova versione, Persona 4 Golden può essere fruito con il proprio controller preferito, oltreché con l'inossidabile accoppiata mouse-tastiera. Quanto ai contenuti, il titolo propone un gameplay con framerate variabile (i filmati sono ancorati su 60fps), una palette cromatica "aggiornata" per rendere più vibranti i colori alle risoluzioni più elevate e l'accesso agli obiettivi di Steam e alle carte collezionabili.

Di particolare interesse per i fan vecchi e nuovi della serie è la presenza di un'opzione che permette di scegliere tra il doppaggio in giapponese e quello in inglese: la pagina Steam non cita invece la presenza della traduzione in italiano, sia per il testo che per il doppiaggio.