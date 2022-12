Persona 4 Golden e Persona 3 Portable a gennaio: prezzo, preordini e Xbox Game Pass

A pochi mesi di distanza dall'annuncio della data di uscita di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, il team di Atlus apre ufficialmente i preordini per i due JRPG.

Attese entrambe per il prossimo 19 gennaio 2023, le due produzioni entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass. L'ingresso nei due servizi di abbonamento Microsoft avverrà in concomitanza con il Day One, sia per Persona 4 Golden, sia per Persona 3 Portable. Gli abbonati al servizio verdecrociato potranno dunque approfittare delle avventure Atlus senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

A latere dell'annuncio, Atlus ha inoltre aperto i preordini di Persona 4 Golden, con la riedizione proposta al prezzo di listino di 19,99 euro. I giocatori che desiderano mettere mano a entrambe le produzioni potranno inoltre optare per l'acquisto del Pacchetto Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, a 38,99 euro. Anche Persona 3 Portable potrà ovviamente essere acquistato singolarmente, sempre al prezzo di 19,99 euro.

Per presentare le riedizioni di Persona 3 e Persona 4, Atlus ha infine pubblicato un ricco video dedicato a trama e gameplay dei due JRPG: potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. L'appuntamento coi titoli, lo ricordiamo, è fissato al prossimo 19 gennaio 2023.