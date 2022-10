Persona 4 Golden e Persona 3 Portable: non ci saranno porting nativi PS5?

Atlus ha confermato che le riedizioni di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable usciranno a gennaio 2023 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. Dopo essere rimasti colpiti da Persona 5, i fan potranno a breve riscoprire anche due dei più apprezzati esponenti della serie JRPG.

Persistono però alcuni dubbi sulle versioni pensate per le piattaforme next-gen, PlayStation 5 in particolare: sembra infatti che sul sistema targato Sony non arriverà una versione nativa, bensì sarà possibile giocare entrambi i titoli soltanto nelle versioni retrocompatibili PlayStation 4. Diversa invece la situazione relativa ad Xbox Series X/S: il portale Gematsu ha chiesto negli scorsi mesi conferma ad Atlus sull'effettiva natura delle versioni Xbox, con la compagnia che ha poi risposto confermando che le versioni Xbox Series X/S di Persona 4 Golden e Persona 3 Portabile saranno effettivamente native.

Nessuna menzione, però, riguardo PS5, e ad alimentare i sospetti sulle mancate versioni native è anche un post della software house nipponica su Twitter risalente allo scorso 8 ottobre: nel confermare l'arrivo dei due giochi sulle piattaforme moderne, Atlus riporta solamente i loghi relativi a PC e console Xbox, non mettendo invece i simboli PlayStation. Per adesso non ci sono conferme ufficiali, tuttavia gli utenti PlayStation tengano necessariamente in considerazione la possibilità che sulla piattaforma next-gen di Sony potrebbero ritrovarsi a giocare i due attesi titoli in retrocompatibilità.

Per quanto riguarda intanto il quinto capitolo, sembra che le copie fisiche Xbox di Persona 5 Royal siano già state distribuite, con alcuni giocatori che le hanno ricevute in largo anticipo rispetto alla data d'uscita fissata al 21 ottobre.