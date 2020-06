Persona 4 Golden: secondo l'insider Sabi il gioco arriverà presto su PC

In attesa degli annunci di Atlus al prossimo PC Gaming Show 2020, l'insider Sabi ha anticipato i tempi svelando con una certa sicurezza l'arrivo di Persona 4: Golden su PC e portando come prova un ID trovato su SteamDB.

Sabi aveva pubblicato un tweet già nella giornata di ieri che successivamente era stato rimosso. L'insider è tornato all'attacco oggi con un nuovo post, questa volta accompagnato da qualche informazione. Stando alle sue parole, una sua fonte sarebbe in possesso dei files di Persona 4 Golden che verrà presto annunciato in arrivo su PC. Il leak sembra essere accompagnato dal riferimento trovato su SteamDB con tanto di ID e date di caricamento.

Sabi ha poi rilanciato annunciando l'arrivo di Persona 3 anche se al momento non è chiaro in quale forma e con quali caratteristiche. Persona 4 Golden è uscito nel lontano 2013 in esclusiva su PS Vita ed ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e dal pubblico, vincendo anche un PlayStation Awards.

Non resta che attendere il PC Gaming Show 2020 previsto per sabato 13 giugno. Atlus ha infatti annunciato l'arrivo di importanti novità proprio per questa occasione.