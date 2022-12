Persona 4 Golden su Steam, varie modifiche in arrivo a gennaio: dettagli da Atlus

Come confermato negli scorsi mesi, la riedizione di Persona 4 Golden arriverà il 19 gennaio 2023 su tutte le console attualmente in commercio, assieme anche a Persona 3 Portable. I giocatori potranno dunque riscoprire i due classici della serie Atlus, con alcune migliorie pensate appositamente per queste riedizioni.

I cambiamenti in arrivo il 19 gennaio riguarderanno ovviamente anche la versione PC di Persona 4 Golden già presente su Steam, che verrà adattata alle moderne edizioni console in arrivo. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla piattaforma di Valve, Atlus elenca quali cambiamenti verranno apportati all'edizione PC del suo celebre JRPG:

Aggiornamento dell'applicazione da 32-bit a 64-bit. Per avviare il gioco sarà dunque necessario avere un sistema operativo Windows a 64 bit (Windows 8.1 o più recente).

Dopo l'aggiornamento, le versioni 32-bit di Persona 4 Golden non saranno più giocabili, ma ciò non influirà sui salvataggi.

Supporto aggiuntivo per le seguenti lingue: italiano, francese, spagnolo, tedesco e cinese semplificato.

Aggiunta del Salvataggio Rapido, che permette di sospendere la partita in qualunque momento.

Aggiunta della Funzione Album, che permette di rivivere i ricordi con gli amici quando ti siedi sul divano nella tua stanza.

Risoluzione di bug minori.

Tornando invece alle console, sembra che non ci saranno porting nativi PS5 di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, al contrario di quanto avverrà invece con le edizioni per Xbox Series X/S.