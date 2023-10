Persona 4 Golden in versione fisica per PS4, Xbox e Switch: dettagli da Limited Run

Dopo aver annunciato le edizioni fisiche di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden per PS4, Xbox e Nintendo Switch, ed aver già rivelato tutti i dettagli sulla versione retail del terzo capitolo, Limited Run Games si sofferma ora sull'episodio successivo.

Anzitutto, la compagnia conferma che i pre-order per Persona 4 Golden in formato fisico sulle console Sony, Microsoft e Nintendo inizieranno il prossimo 27 ottobre 2023 e resteranno attivi fino al 10 dicembre 2023. L'edizione su disco/cartuccia verrà inoltre realizzata in tre diverse versioni: la Standard Edition, fissata al prezzo di 34.99 dollari, conterrà soltanto il gioco base e nessun altro extra rilevante.

Ben più interessanti invece la Golden Grimoire Edition, venduta a 69.99 dollari, e la Midnight Channel Edition, quest'ultima la più ricca e costosa, proposta a 199.99 dollari. Ecco di seguito i contenuti nel dettaglio delle due edizioni:

Golden Grimoire Edition

Persona 4 Golden in versione fisica

Slipcover

Grimoire Book Box

Steelbook

Midnight Channel Edition

Persona 4 Golde in versione fisica

Mindight Channel Box lenticolare

Slipcover

Grimoire Book Box

Colonna sonora ufficiale

Carte da gioco ufficiali

Occhiali e display di Yu Naurkami

Shadow Box All Out Attack 3D

Statuina di metallo di Teddie

Steelbook

Una foto

Spilla Midnight Channel

Certificato di autenticità con numero individuale

La nostra recensione di Persona 3 e 4 Remaster ci ricorda le grandi qualità del quarto episodio della serie Atlus: i collezionisti non possono dunque lasciarsi sfuggire quest'occasione.