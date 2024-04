Persona 4 Remake esiste e si farà: Midori invita i fan ad aspettare

L'insider Midori, specializzata in anticipazioni sui piani futuri di SEGA ed Atlus, torna a parlare della possibile esistenza di Persona 4 Remake ribadendo ancora una volta che il progetto esiste pur senza aggiungere tanti dettagli in più su cosa bolle nelle pentole degli sviluppatori.

Rispondendo a un follower su Twitter che chiedeva informazioni sul remake di Persona 4, Midori si è limitata a dire che "si farà, ma per favore aspettate un po'", lasciando dunque intendere che ci vorrà ancora molto tempo prima che il gioco diventi realtà a tutti gli effetti. Atlus in questo momento è concentrata sull'Expansion Pass di Persona 3 Reload annunciato all'Xbox Partner Preview che espanderà il remake di Persona 3 con nuovi contenuti, compreso Episode Aigis The Answer visto originariamente in Persona 3 FES.

Se dunque Persona 4 Remake si concretizzerà se ne parlerà tra molto tempo ancora, in attesa anche di scoprire quali piani ha Atlus per il prossimo capitolo principale del suo acclamato brand, Persona 6. Gli appassionati devono dunque continuare a portare pazienza per il prossimo futuro, in attesa di scoprire in maniera chiara come la serie di Persona si evolverà ed attraverso quali progetti.

Vi piacerebbe un remake di Persona 4 sul modello di quanto realizzato con Persona 3 Reload?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.