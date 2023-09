Persona 4: uno scolaresco cosplay di Rise Kujikawa pronta per il nuovo anno scolastico

Atlus ha dato grande spolvero alla sua serie regina dei JRPG. Persona 6 purtroppo non uscirà nel 2024, ma i fan non resteranno con la bocca asciutta. Molto presto gli appassionati della saga potranno mettere le mani sul remake di uno dei capitoli più riusciti, mentre solamente da qualche mese sono arrivate due grosse novità.

Nel febbraio del 2024 verrà lanciato Persona 3 Reload, un remake che potrebbe rivelarsi all'altezza del capitolo originale. Secondo un recente sondaggio condotto tra i fan giapponesi, Persona 3 è il capitolo preferito dai giocatori e proprio per questo il prossimo rifacimento di Atlus non potrà permettersi di deludere.

A ogni modo, è trascorso solo qualche mese da quando gli utenti hanno potuto riavventarsi in ben due dei precedenti episodi della saga JRPG. A inizio anno sono arrivati Persona 3 Portable e Persona 4 Golden in italiano su console di nuova generazione PlayStation e Xbox. Ancora presa per l'emozione di questa incredibile uscita, la cosplayer Natalia Kat festeggia il gioco di ruolo celebrando una delle sue eroine.

Rise Kujikawa è una delle protagoniste di Persona 4. Popolare idol, torna a Inaba per una breve pausa dai suoi concerti. Frequenta il primo anno alla Yasogami High School. In questo cosplay di Rise da Persona 4 ritroviamo la ragazza dai capelli color rama intrecciati in due trecce. Come d'abitudine indossa l'uniforme scolastica della Yasogami, composta da una camicetta scura adornata da un fiocco giallo e da una gonna di colore grigio.