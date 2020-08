Persona 4 è un successo su PC: SEGA vuole supportare di più la piattaforma

Con oltre 500.000 copie di Persona 4 Golden vendute su PC, Atlus si è detta molto soddisfatta del risultato, che pare aprire le porte a un maggiore supporto alla piattaforma.

Nel corso della presentazione degli ultimi risultati finanziari, Haruki Satomi, Presidente e COO di SEGA, ha infatti speso parole ampiamente possibiliste in tal senso. "Abbiamo rimasterizzato 'Persona 4 Golden', un gioco in precedenza venduto su PlayStation Vita, e lo abbiamo pubblicato su Steam in questo anno fiscale. Grazie alla buona accoglienza delle critica e al prezzo basso del gioco, le vendite sono state molto più elevate del previsto.", ha confermato, aggiungendo: "Continueremo a promuovere attivamente la realizzazione di porting su PC e altre piattaforme di titoli già pubblicati. Abbiamo inoltre negoziati in corso coi possessori di piattaforme per nuovi giochi in futuro, e stiamo prendendo in considerazioni strategie per vendite favorevoli per ogni titolo. Tra queste, anche il preparare dall'inizio versioni PC dei giochi, con in mente una pubblicazione multi-piattaforma".



Parole sicuramente interessanti per gli amanti dei JRPG, e non solo, attivi su PC. Tra le ultime novità annunciate da SEGA in termini di porting, citiamo l'annuncio di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, per ora confermato in esclusiva per Nintendo Switch e PlayStation 4.