Sonic a 1.4 miliardi di copie, Persona 5 a 17 milioni: le vendite dei franchise SEGA

Dopo aver promesso 12 nuovi giochi nell'anno fiscale 2023, SEGA aggiorna i suoi dati di vendita ufficiali svelandoci l'andamento di alcune delle serie più note del publisher, curate sia dai suoi studi giapponesi che da quelli occidentali.

Nell'illustrazione riassuntiva che trovate in calce alla notizia vengono racchiusi i "franchise chiave" di SEGA, primo fra tutti quello di Sonic the Hedgehog. I giochi dedicati al porcospino blu hanno piazzato ad oggi ben 1.4 miliardi di copie in tutto il mondo, per la serie di maggior successo in assoluto per il publisher.

Interessanti anche i numeri di Persona 5, a quota 17 milioni di unità, New Genesis Phantasy Star Online, che conta 9 milioni di giocatori, e Yakuza Like a Dragon, che ha raggiunto le 20 milioni di copie vendute.

Passando agli studi occidentali di SEGA, troviamo i franchise di Total War Warhammer a quota 38 milioni di copie, Two Point Hospital, a 3 milioni di unità, Company of Heroes, che ha sfondato il tetto delle 10 milioni di copie, e infine Football Manager, con la serie a tema calcistico che ha piazzato ad oggi 24 milioni di unità.

Le cifre sono state svelate nell'ambito della conferenza stampa incentrata sull'acquisizione di Rovio, compagnia di Angry Birds che SEGA ha inglobato per 1 miliardo di dollari.