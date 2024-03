Persona 5: un abile cosplay di Futaba, l'hacker navigatore dei Ladri Fantasmi di Cuore

Persona 3 Reload ha conquistato il Giappone, riportando il pubblico di appassionati indietro nel tempo di diversi anni. Il remake del JRPG di Atlus è un successo assoluto, nonché il titolo più venduto più velocemente di sempre della software house nipponica. Eppure, il cuore degli appassionati è anche con i Ladri Fantasmi di Cuore.

Persona 3 Reload è l'ottimo remake di un capolavoro, un JRPG in cui ogni singolo dettaglio ha una valenza specifica. In Persona 3 Reload la musica è importante, così come anche i colori. Questa cura per le piccole cose ha fatto innamorare i fan, che presto verranno sorpresi da diverse novità.

Secondo quanto rivelato da alcuni datamine, Persona 3 Reload avrà un expansion pass con ben sei DLC. Nonostante questa indiscrezione, Atlus ha garantito ai suoi fan che Persona 3 Reload non avrà una versione Royal come la ha avuta Persona 5.

Il successo di Persona 3 Reload sta convincendo Atlus sui prossimi passi da compiere. Pare che la software house stia lavorando a dei remake anche per Persona 2 e 4, ma al momento mancano le conferme. In attesa dell'ufficialità o di smentite, torniamo con i Ladri Fantasmi di Cuore con questo cosplay di Futaba Sakura da Persona 5. L'interpretazione condivisa dalla cosplayer italiana Fujiet ci riavvicina all'hacker figlia del proprietario del bar in cui vive il protagonista. Nel gruppo di Ladri occupa il ruolo di navigatore usando il nome in codice Oracle. In quanto Confidente, Futaba rappresenta l'Arcano dell'Eremita e concede diversi bonus e potenziamenti ai suoi compagni. Raggiunto il massimo livello, la sua Persona diviene Prometeo.