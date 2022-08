Persona 5: Ann Takamaki in versione Panther in questo cosplay di Sawaka

Nato diversi anni fa, il brand di Megami Tensei è stato talmente popolare nel corso del tempo che è riuscito a far nascere anche dei prodotti collaterali, contribuendo all'espansione del grande universo videoludico di Atlus. Un esempio è di questo allargamento è Persona, saga arrivata attualmente al quinto episodio.

La sua prima casa è stata spesso la console di casa Sony, sulla quale è approdata sia con i titoli di base che con espansioni e rifacimenti, che hanno ampliato la proposta videoludica. Ma di recente è stato annunciato che Persona 5 Royal arriverà anche su PC, una gioia per chiunque non abbia a disposizione una PlayStation. I Ladri Fantasma si mettono così all'opera su un nuovo sistema operativo, con l'obiettivo di intrattenere nuovi giocatori.

Oltre al protagonista, ci sono altri personaggi utilizzabili in questo JRPG ad atmosfere giapponesi. Nel liceo, una compagna del protagonista è Ann Takamaki, liceale e modella ma che non esita a trasformarsi nella Ladra Fantasma Panther. In questo cosplay di Panther - Ann Takamaki da Persona 5 Royal realizzato da Sawaka, la vediamo all'opera con la famosa tuta rossa e la tuta, con solo la maschera mancante.

Sapevate che SEGA sta pensando a degli adattamenti in altri media per Persona e ad altri progetti per il brand?